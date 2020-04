Callejon e gli altri azzurri lavorano a casa, nel frattempo da Barcellona…

IL LAVORO A CASA

E i calciatori proseguono nella tabella di lavoro a casa per mantenere la condizione prima di rituffarsi negli allenamenti sul campo che dureranno tra le 3 e le 4 settimane prima della ripresa del campionato. Ieri Callejon si è cimentato con il pallone sotto casa, nel parco dove abita a Posillipo. Nel video postato dalla compagna Marta, si vede lo spagnolo mentre si esercita nel controllo simulando dribbling e cambi di direzione. Lavoro atletico per tutti sulla cyclette e altri esercizi a livello muscolare per mantenere la tonicità e un lavoro di tipo posturale.

Sedute di poco meno di un’ora giornaliere. I portieri si allenano anche con la pallina da tennis per tenere vivi i riflessi. Stagione che se dovesse riprendere a fine maggio sarebbe poi condensata con impegni ravvicinati per chiudere il campionato tra fine giugno e la prima settimana di luglio e poi rituffarsi nella Champions League con il Napoli atteso al ritorno degli ottavi di finale con il Barcellona. Intanto Oriol Mijà, infettivologo spagnolo ricercatore presso l’ospedale Can Ruti di Badalona, impegnato in prima linea nella lotta contro il coronavirus ha detto a Radio Rac1: «Non aprite il Camp Nou prima del prossimo autunno». Fonte: Il Mattino