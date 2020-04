Bardin:”Vendrame al Napoli faceva grandi partite, però era troppo emotivo”

Adriano Bardin, ex calciatore, è intervenuto questo pomeriggio su Radio Sportiva, ecco le sue parole: “Vendrame è venuto a presentare il suo libro a Vicenza, abbiamo parlato di tutto tranne che di calcio: lui lo vedeva come un guaio perchè ha sofferto molto per il calcio: a Napoli il giovedì giocava partitelle eccezionali, poi però non ha mai giocato. Era forte dal punto di vista tecnico e atletico però era molto emotivo e questo aspetto lo ha danneggiato: il venerdì se sapeva che doveva giocare andava in bagno e non parlava più con nessuno, quindi a volte l’allenatore non lo faceva più giocare”