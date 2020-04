Ascierto: “Non possiamo allentare la presa perché qui è una guerra”

Il Prof. Paolo Ascierto, oncologo del Pascale, su Facebook in un post ha scritto le seguenti parole: “L’emergenza coronavirus non è finita e, anzi, il numero di contagi è ancora molto alto. Lo sappiamo che le belle giornate e quelle che dovevano essere le vacanze di Pasqua stanno arrivando. Ma qui in ospedale quella che si respira non è affatto aria di festa. Non possiamo allentare la presa perché qui è una guerra e possiamo vincerla solo e se restate a casa. Ve lo chiediamo con il cuore, affinché tutti i sacrifici fatti fin ora non siano stati fatti invano. RESTATE A CASA!”.