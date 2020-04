Allenamenti – Il lockdown scadrà lunedì 13, il Napoli si prepara

La ripresa si avvicina, salvo proroghe il lock-down scadrà lunedì 13 e il calcio conta di rimettersi in moto con gli allenamenti: l’obiettivo è di ricominciare il campionato tra il 20 e il 24 maggio. Ripresa che dovrà avvenire nelle condizioni di massima sicurezza per i calciatori: il Napoli è pronto a mettere in pratica tutte le disposizioni, come riporta il Mattino, appena verrà stabilito il regolamento da seguire che sarà uguale per tutti i club. E’ evidente che si dovrà attendere il nulla osta da parte dei medici e a seguire dal Governo per tornare prima ad allenarsi e poi stabilire definitivamente la data del ritorno al calcio giocato.

La Redazione