Uefa: si concludano le stagioni, c’è tempo fino ad agosto

Durante l’assemblea di Lega svoltasi ieri, nella quale nessuna decisione in merito alla ripresa/non ripresa è potuta emergere, se non l’aspettare l’evoluzione della situazione, è stato letto il documento nel quale Uefa, Eca ed European Leagues invitano a concludere la stagione 2019-20. C’è anche una sorta di “avvertimento” a non seguire quanto accaduto in Belgio dove si va verso lo stop con assegnazione dello scudetto, ma Aleksander Ceferin (Presidente Uefa) avverte: “Le squadre del Belgio e le altre che pensano a una soluzione simile rischiano di non partecipare alle coppe europee nella prossima stagione”. Stando a quanto si legge sulle pagine de Il Corriere dello Sport, la Uefa avrebbe di fatto allungato il termine ultimo per la ripresa: secondo le disposizioni del massimo organismo calcistico europeo si potrà giocare fino ad agosto pur di chiudere il campionato, per cui, anche iniziando a giugno, il tempo ci sarebbe.