L’UEFA ha revocato il divieto di di trasmettere le partite della Premier League inglese e scozzese che hanno inizio alle 15 ora locale per il resto della stagione agonistica. Ciò potrebbe far dedurre che in Inghilterra e in Scozia si tornerà a giocare, dato che questo provvedimento era stato preso per evitare assembramenti di persone