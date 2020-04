Teotino: “Mi auguro che fra fine maggio e inizio giugno si possa giocare.”

Oggi, è intervenmuto su Radio Sportiva, Gianfranco Teotino, giornalista: “Il calcio si è fermato quando i governi hanno deciso di fermare, è facile a posteriori dire che ci si poteva fermare prima ma la Uefa non ha questo potere decisionale. Non si possono fare previsioni sulla ripresa, pare che siamo entrati in una fase più positiva ma per uscirne servirà ancora qualche settimana, poi le squadre dovranno riprendere la preparazione. Mi auguro che fra fine maggio e inizio giugno si possa giocare.”