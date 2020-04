Sono in quattro quelli che garantiscono il tesoretto azzurro

Milik, Alla, Koulibaly e Fabian. Sono loro i magnifici quattro che potrebbero cambiar volto al Napoli che verrà. Un tesoretto che valeva circa 300 milioni di euro, fino a quando il calcio poteva definirsi “normale”. Oggi e quando si riprenderà, non si sa quali saranno le valutazioni, le scelte, i problemi finanziari di ognuno. I quattro moschettieri, però, come li definisce stamattina il Corriere dello Sport, potrebbero essere fonte di guadagni fantasiosi, allo stato attuale delle cose, ma mica poi non tanto, visto il loro essere appetiti da top club europei. Anche perchè in merito Cristiano Giuntoli è stato chiaro: “Sui propri campioni il Napoli non farà sconti”. I 4 sono costati al club azzurro circa 85 milioni di euro. A gennaio, solo due mesi fa, il valore risultava quadruplicato e si sa, nonostante la variabilità della “moneta, l’oro non perde valore.