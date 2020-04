Questione stipendi – Per il momento si “taglia”, poi si vedrà

Questione stipendi – La Lega Calcio attende l’incontro delle prossime ore con Tommasi per ribadire le proprie posizioni. Poi, si passerà alla fase 2: ogni presidente tratterà con i propri calciatori, mettendo sul tavolo il proprio carisma. Il taglio del 30 per cento dell’annualità è quello che vuole la Confindustria del pallone nel caso in cui non si torni più in campo in questa stagione. L’altra opzione è quella variabile: se si torna in campo, la riduzione dovrà essere più contenuta. Solo su un punto pare esserci intesa, almeno, in apparenza, tra Lega e Aic: la mensilità di marzo può essere congelata. Ma per De Laurentiis e gli altri non basta. D’altronde, emerge sempre con più nitidezza l’impazienza dei proprietari dei club di avere certezze sulla riduzione dei costi: avanti con il dialogo con il sindacato, dicono tra di loro, senza dimenticare che l’Aic non ha potere di rappresentanza vero sui calciatori. Ognuno farà come gli pare. E dunque, giusto iniziare a trattare. Quando? Magari già la prossima settimana: ogni club aprirà la trattativa con i propri tesserati quando lo riterrà.

Il Mattino