Prof. Burioni: “Impensabile per il momento tornare in campo”

Il professor Burioni, virologo, anch’egli impegnato nella battaglia quotidiana contro il Coronavirus, intervistato dal quotidiano Tuttosport ha anche parlato dell’ emergenza in chiave calcistica: “In questo momento non ha senso dire quando potremo tornare a fare sport. E’ sicuramente indispensabile ancora qualche settimana prima di progettare un qualunque tipo di ripresa. Dovremo infatti prima vedere cosa succederà quando usciremo di nuovo di casa e sarà comunque molto difficile mettere migliaia di persone all’interno di uno stadio di calcio. Ma arriverà il giorno in cui torneremo a vivere questa passione come un tempo. Da tifoso della Lazio dico che è vero che eravamo in lotta per lo scudetto, ma adesso conta solo la salute di tutti. Faccio un appello a tutti gli sportivi famosi: ricordatevi di cosa fece Elvis Presley per promuovere il vaccino contro la poliomelite. Vi invito a contribuire facendo donazioni, aiutando la ricerca ma anche facendo capire l’importanza del sacrificio e del comportarsi bene da parte di tutti“.