Prima di rientrare in campo tamponi e controlli per tutti

Solo e se sarà possibile. Solo e se sarà garantita la sicurezza e la salute di tutti. Solo e se ci saranno le condizioni necessarie. E con misure preventive per tutti in modo da evitare i contagi. Solo in questi casi si riprenderà. E’ ciò che emerge dal comunicato della Lega di Serie A dopo l’assemblea svoltasi ieri. In merito, su La Gazzetta dello Sport si legge: “La commissione dovrà definire una serie di raccomandazioni, per mettere in sicurezza gli addetti ai lavori. Se per i giocatori saranno necessari controlli accurati, prima di tornare in campo, e naturalmente tutti dovranno fare i tamponi, speciale attenzione servirà per chi è stato contagiato: serviranno controlli multiorgano per escludere qualsiasi patologia. Molti club di A si sono assicurati i tamponi che andranno fatti prima di un’eventuale ripresa. Per le coppe serviranno forse protocolli internazionali”.