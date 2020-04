In questo momento dove il calcio è fermo per via del Coronavirus, un ex giocatore del Napoli Primavera, oggi all’Olympia Agnonese Giuseppe Nicolao, è stato premiato come miglior giovane del Girone F. Prima della sosta, un gol e molti assist ai compagni lo hanno reso protagonista a tutti gli effetti. Subito dopo anche Allegra che da difensore centrale si è trasformato in un perfetto goleador.

