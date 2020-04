Lega/AIC: accordo complicato, trattative individuali tra club e spogliatoi

L’intesa sull’eventuale taglio degli stipendi, nonostante si parli, sembra in effetti lontana. Tra la Lega e l’AIC previsto un incontro la prossima settimana per provare a raggiungere una sintonia di intenti. Damiano Tommasi ha ribadito che: “I calciatori sono disponibili a fare la loro parte, ma se dall’altra parte non c’è qualcuno disposto a fare la propria vuol dire che stiamo sbagliando qualcosa”. Intanto, sulle pagine de Il Corriere dello Sport si legge:“Se ne riparlerà la prossima settimana, ma un accordo è sempre più lontano. Diversi proprietari puntano a cancellare tutti e quattro quei salari dai loro bilanci. Trovare una linea comune non è stato possibile. Un nuovo tentativo sarà fatto la prossima settimana: lo scenario più realistico è quello di andare avanti con trattative individuali tra società e spogliatoi. C’è chi parla di tagli dal 10% (se si tornerà in campo) al 20% (se non si giocherà più) del lordo annuo; chi invece è più estremista”.