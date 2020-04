Il Napoli farà nelle prossime settimane la prima mossa per Junior Firpo

Il Napoli lo ha già affrontato nella gara d’andata di Champions League contro il Barcellona, ora però lo vorrebbe acquistare per la prossima sessione di mercato. Si tratta del terzino Junior Firpo e nelle prossime settimane ci sarà la prima offerta per il calciatore. Il club blaugrana lo venderà a fine stagione, ma su Junior ci sono anche Roma, Lazio e Torino. L’offerta si aggirerebbe sui 20 milioni come dice il giornale sport.es, senza scambi di calciatori. Il Napoli per Fabian Ruiz chiede 100 milioni, troppo per il Barcellona.

La Redazione