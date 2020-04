Fabian Ruiz, su di lui il pressing “iberico” è totale: il Napoli lo sa

E’ il rimpianto della Spagna calcistica, Fabian Ruiz. I top club iberici non si sono perdonati l’essersi fatto scappare, o meglio, soffiare sotto il naso il talento ex Betis. Il tutto con “soli” 30 milioni di euro. Sarà colpa dell’ empatia che suscita quel sinistro che incanta… Si, perchè, non solo sul territorio spagnolo, no, anche laddove c’è un iberico in panchina, catalano stavolta. Piace, e non poteva essere altrimenti, al City, dove diventerebbe il principe del Tiki Taka. A Napoli è arrivato ventiduenne, ieri ne ha compiuti ventiquattro di anni. Due stagioni in cui è esploso. Ormai vale oro, Fabian. Ed i club spagnoli, soprattutto i top, lo vogliono. “E noi lo abbiamo comunicato al Napoli” ha detto il suo procuratore, Alvaro Torres.

Fonte: CdS