Dopo l’interesse del Psg, Allan può andare in Premier

Sembra essere ormai vicino l’addio di Allan al Napoli. Dopo l’interesse del Psg dello scorso anno, che offrì 60 milioni, declinati dagli azzurri, il brasiliano ha il gradimento di un altro club. Come riporta il Corriere dello Sport, Allan potrebbe giocare in Premier League il prossimo anno, nell’ Everton del suo ex allenatore al Napoli, Carlo Ancelotti. Il mister ha richiesto il brasiliano conoscendo a pieno le sue qualità. Attualmente sembra essere l’unica soluzione per Allan, aspettando ulteriori evoluzioni di mercato.