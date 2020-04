Bundesliga, Rummenigge: “In Germania la stagione si concluderà”

Si proverà a concludere la stagione, almeno questo è quello che anche la Uefa ha richiesto un po’ a tutti. Invitando, d’altra parte, a non seguire l’esempio belga. Inutile dire che l’emergenza Coronavirus ha paralizzato tutto e l’Europa ne verrà fuori in tempi diversi, perchè diversi sono stati i tempi in cui la pandemia è esplosa nei diversi paesi. Dalla Germania, oggi arriva, però, l’annuncio di Karl-Heinz Rummenigge, ad del Bayern Monaco in merito alla Bundesliga. Pare che l’intenzione sia univoca: “Siamo tutti d’accordo: i 36 club hanno deciso di concludere la stagione, anche se si dovesse riprendere dopo il 30 giugno per motivi politici o di salute”

Fonte: gianlucadimarzio.com