L’allenatore del Vitòria Setùbal, Julio Velázquez (che ha allenato Fabian Ruiz al Betis Siviglia) ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss: “Fabian è un calciatore top, e non ha ancora dimostrato tutto il suo valore, non l’avete ancora visto. L’interesse del Real Madrid e di altri club non è una sorpresa. Il livello è altissimo e, ripeto, può fare ancora molto di più, non ho alcun dubbio”.