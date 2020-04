Per la prossima stagione una delle priorità del Napoli è un terzino. Secondo il Corriere dello Sport, gli azzurri seguono tre nomi per il ruolo. Oltre a Kostas Tsimikas, obiettivo numero uno ed a Junior Firpo del Barcellona, si aggiunge l’ex Roma ora in prestito dai giallorossi al Feyenoord, Rick Karsdorp, pronto a tornare alla Roma dopo il prestito, seguito dal Napoli come possibile rinforzo.