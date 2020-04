Stipendi, Tommasi: “Con quei soldi in C e D si pagano affitti e mutui!”

Il taglio degli stipendi nel mondo del calcio continua a far discutere. E continua il dialogo fra l’Assocalciatori e la Lega di Serie A. Damiano Tommasi, il presidente dell’ AIC, è intervenuto a Radio 1. Le sue considerazioni sono soprattutto verso i calciatori delle categorie inferiori. “Più della metà dei giocatori di Lega Pro, senza dimenticare la serie D, con lo stipendio paga l’affitto o i mutui e mantiene la famiglia, non sono le cifre che uno immagina. La cassa integrazione su cui lavoriamo riguarda i giocatori con i redditi più bassi, con il minimo contrattuale”. E’ chiara che la situazione in serie A è diversa: “Lì il tema è la patrimonializzazione di gestione delle società del massimo campionato – ha detto – i giocatori sono già nell’ottica di capire come aiutare i propri club. Molto dipenderà dal fatto se si tornerà in campo oppure no”.