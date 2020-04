Spadafora annuncia un fondo per aiutare la strutture sportive di base

IL PIANO PER LO SPORT

Il ministro dello sport ha anche annunciato che oggi incontrerà in videoconferenza i presidenti di 5 grandi federazioni sportive (la Fip, la Fit la Federazione Ciclistica, la Federnuoto e quella di Atletica Leggera) per questo piano straordinario. E ieri ha cominciato con la Figc parlando con il presidente Gravina. Che ha sottolineato la grande importanza di riprendere i campionati per il valore sportivo e soprattutto per far fronte alla grave crisi economica che rischierebbe di travolgere l’intero sistema calcio dalla A al mondo dei dilettanti. Sulla ripresa della stagione calcistica c’è stata convergenza di intenti. Ieri Spadafora ha incontrato, sempre in video, i rappresentanti degli enti di promozione sportiva. E ha annunciato che il Governo ha creato un fondo (50 milioni di euro) per aiutare i collaboratori delle strutture sportive di base. Fonte: Il Mattino