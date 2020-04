Sky lavora con la fantasia con una programmazione speciale

IDEE SKY

Sky ha aperto il suo canale dedicato all’arte anche ai non abbonati (si vede in streaming) e sta permettendo ai clienti di fruire dell’intero bouquet secondo la logica “tutti vedono tutto”.

Esempio: paghi per Sky Cinema? Vedi anche lo sport. Nel frattempo, continua la programmazione speciale: oggi su Sky Sport Uno c’è il “Del Piero Day”, un’intera giornata dedicata ai match più importanti dell’ex campione con le maglie di Juve e Nazionale. Alle 14 a #CasaSkySport interverrà in collegamento Francesco Totti per anticipare l’approfondimento di 24 ore che gli verrà dedicato domani.

Domenica, per gli amanti dei motori e non solo, c’è invece lo “Schumacher Day”. E poi il classico programma di calciomercato, i gran premi virtuali alla playstation (domenica dalle 20 toccherà al ferrarista Leclerc) e i quiz. Senza eventi live gli autori lavorano sulla fantasia, sperando di tenere botta finché il pallone non tornerà a rotolare sui campi. Fonte: CdS