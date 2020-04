Spadafora: “Per poter ripartire da maggio, bisogna che…”

Un piano straordinario per lo sport per far ripartire le attività da maggio. Sta lavorando a questo il ministro dello sport Vincenzo Spadafora e ne ha parlato ieri in un video postato su Facebook: «Ma per poter ripartire da maggio, bisogna che a quella data tutte le realtà sportive possano arrivare con le risorse necessarie».

E il ministro ha detto che è vietata per i prossimi dieci giorni, fino al 13 aprile. Ogni tipo di attività sportiva e di allenamento, in qualunque tipo di struttura, in riferimento all’ultimo Dpcm sull’emergenza Coronavirus del premier Conte, precisando quindi che lo stop riguarderà gli allenamenti collettivi e anche quelli individuali. Fonte: Il Mattino