Primavera – La situazione prima della sospensione per il Covid-19

Nel campionato Primavera 1 mancano dieci giornate di campionato, ma alcune squadre hanno gare da recuperare. Il regolamento prevede che le prime sei della classifica disputino i play off per lo scudetto (con le prime due già qualificate per le semifinali). Tre retrocessioni: le ultime due più la perdente dello spareggio tra 13ª e 14ª. In Primavera 2 mancano tre giornate: già promosso il Milan, all’Ascoli mancano tre punti.