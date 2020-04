Per il suo centrocampo il Barca ha gli occhi in serie A: non solo Fabian!

Oggi il centrocampista del Napoli, Fabian Ruiz compie 24 anni. Già da qualche tempo è finito nei radar deoi big club europei. E come riporta As, il Barcellona è uno di questi. Società in cui il giocatore ritroverebbe Quique Setién, che lo ha valorizzato al Betis e che potrebbe spingerlo verso la Catalogna. I blaugrana a fine stagione perderanno Rakitic e probabilmente anche Vidal e l’azzurro potrebbe avere maggiori prospettive rispetto a un passaggio al Real, squadra che già ha messo gli occhi su di lui. Il Barça valuta le alternative sempre in Serie A: piace Rodrigo Bentancur, così come Nicolò Barella.