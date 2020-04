Milik non accetta la clausola, cinque club sul polacco

Ieri il d.s. Giuntoli ai microfoni di Sky ha aggiornato anche sulla situazione contrattuale di Arek Milik. “La nostra intenzione è di confermare il giocatore, stiamo parlando via Skype con i suoi agenti per cercare di trovare un accordo”. Come riporta il Corriere dello Sport, però pare che il polacco non voglia accettare la clausola da 100 milioni valevole per l’estero, ma come si sa la vorrebbe più bassa per poter scegliere la squadra. E’ evidente che il ragazzo ex Ajax abbia voglia di nuovi stimoli, sa bene che rischia di non trovare spazio con Petagna e anche con il probabile rinnovo di Mertens, rischia di essere messo da parte. Su Milik non mancano le richieste. Dalla Spagna Atletico Madrid e Siviglia, dalla Premier League Arsenal e Tottenham e perfino dall’Italia il Milan. Si potrebbe anche restare fino alla scadenza del contratto, ma è un ipotesi al momento da scartare.

La Redazione