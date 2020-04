Milena Bertolini (c.t. Italia): “La sfida alla Danimarca? Io proporrei di giocarla a Brescia”

In questo periodo dove l’Italia e non solo è colpita da questa grave pandemia chiamata Coronavirus, il mondo del calcio cerca di dare il suo contributo. Il c.t. delle azzurre Milena Bertolini, attraverso le pagine del Corriere della Sera lancia una proposta in vista della sfida valevole per le qualificazioni ai prossimi Europei 2022 e non più 2021 contro la Danimarca. “In vista del match contro la scandinave, proporrei di giocarla al Rigamonti di Brescia. E’ un modo per dare un segnale di vicinanza ad una città, ma anche una regione martoriata dal Coronavirus. La città lo apprezzerebbe e avremmo anche la giusta riconoscenza”.

La Redazione