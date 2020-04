Mercato azzurro – Il Napoli segue tre centrali difensivi, ecco i preferiti

Il Napoli è alla ricerca di un centrale di difesa per la prossima stagione, il primo della lista è Jan Vertonghen. L’edizione odierna del Corriere dello Sport, scrive che il giocatore era stato già chiesto dal Napoli al Tottenham nella sessione di gennaio. Il belga a fine stagione sarà a parametro zero, e gli azzurri potrebbero approfittarne. Ma il Napoli guarda anche altrove, in Francia piace Sarr del Nizza, in Germania Robin Koch del Friburgo. I tre profili sono gli obiettivi in lista, appuntati sul taccuino di Giuntoli per rinforzare la difesa in caso di celebri cessioni.