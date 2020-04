Il Napoli bussa a casa del Barcellona, ma la bottega è molto cara

I nomi nell’agenda di Giuntoli non mancano, nel mercato c’è sempre bisogno di più assi nella manica per evitare spiacevoli sorprese. Oltre Tsimikas dove il club azzurro avrebbe il volere del giocatore, ma distanza sul prezzo, anche se minima, c’è anche Junior Firpo. I partenopei lo hanno affrontato al San Paolo nella gara contro il Barcellona, perciò è un nome da tenere in considerazione. Purtroppo la bottega dei blaugrana è molto cara e non è semplice da scardinare. Si capirà nei prossimi mesi se ci dovesse essere un tentativo e un eventuale affondo oppure un nulla di fatto.

La Redazione