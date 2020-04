Giuntoli su Milik: “Abbiamo ancora un po’ di tempo per il rinnovo”

Si parla tanto di Milik del suo complesso rinnovo ed i rumors di mercato nei confronti del polacco sono diversi. Critiano Giuntoli a Sky ha però ribadito quella che è in merito la posizione del club: «Milik vogliamo tenerlo, lo consideriamo un giocatore molto importante e stiamo trattando col suo agente per rinnovare il contratto, abbiamo ancora un pò di tempo. Richieste dal Milan? Da giocatore importante avrà tanti estimatori, ma a noi nessuno l’ha chiesto». Il ds azzurro ha parlato anche in generale dei rinnovi di altri azzurri in scadenza di contratto: «L’emergenza – dice – non ci aiuta, siamo obbligati a stare a casa ma gli incontri sono fondamentali in questo caso. Lavoriamo in conference da casa con i loro agenti per trovare delle soluzioni». E sulle trattative come quella su Boga, esterno sinistro del Sassuolo, Giuntoli dice: «Boga è un giocatore importante, bravissimo nell’uno contro uno, può giocare anche a destra, è interessante».

Il Mattino