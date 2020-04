Federcalcio: finiti i campionati Under, resta in dubbio la Primavera, ecco il motivo

La decisione è imposta dalla Federcalcio, il discorso è un po’ diverso per la Primavera 1, Primavera 2 e Berretti, che dipendono dalle Leghe: rispettivamente quella di A, quella di B e la Lega Pro. Le manifestazioni gestite dalla Lega Serie A (Campionato Primavera 1 Tim Trofeo “Giacinto Facchetti” e Primavera Tim Cup) sono state sospese e rinviate a data da destinarsi, come recitano il Comunicato Ufficiale n. 213 del 9 marzo ed il Comunicato Ufficiale n. 220 del 19 marzo. Si proverà a salvare la Primavera, in quanto, come per la Serie A, ci sono in ballo (oltre ai diritti televisivi) anche i piazzamenti europei (la vincitrice del titolo conquista la qualificazione alla prossima edizione della UEFA Youth League passando per il cosiddetto “percorso dei campioni nazionali”) e le retrocessioni (le ultime due classificate più la perdente del play-out tra la terzultima e la quartultima scendono in Primavera 2). Lo stesso discorso potrebbe valere per il Campionato Primavera 2. Per il campionato nazionale Berretti, ci si regolerà di conseguenza. Ma l’indicazione della Federcalcio è chiara: chiudere tutto.

L’Uefa mercoledì ha cancellato la fase finale dell’Europeo Under 17 (UEFA European Under-17 Championship Estonia 2020 programmata dal 21 maggio al 6 giugno) mentre ha rinviato a data da destinarsi la fase finale dell’Europeo Under 19 (UEFA European Under-19 Championship Northern Ireland 2020 programmata dal 19 luglio al 1° agosto), quest’ultimo valevole per la qualificazione alla fase finale del Mondiale Under 20 (FIFA U-20 World Cup Indonesia 2021 in programma dal 20 maggio all’11 giugno).

La Redazione