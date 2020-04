Continua la diatriba tra le pay tv e la Lega di Serie A

IL CASO

La situazione è abbastanza complessa. Le pay tv stanno valutando la situazione: aspettano di capire cosa deciderà la Lega. L’accordo è legato da un contratto, ma lo spettacolo che hanno comprato non sta andando in scena. Guardiamola, però, dal punto di vista degli abbonati: se le pay tv dovessero congelare i pagamenti alla Lega, ammetterebbero quasi esplicitamente di non riuscire a garantire un servizio ai clienti (che aprono il portafogli soprattutto per vedere le partite). E quindi, si esporrebbero a migliaia di richieste di rimborso. Le società hanno bisogno di quei soldi per tirare avanti, le emittenti hanno bisogno del calcio per non affondare, gli abbonati chiedono agevolazioni e sconti. Come vedete, riprendere a giocare non appena sarà possibile somiglia alla panacea che guarisce tutti i mali. Fonte: CdS