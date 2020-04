DIFESA – Vertonghen, Sarr e un nome nuovo, per il dopo Koulibaly

L’operazione rivoluzione, come ha detto ieri Giuntoli a Sky, proseguirà anche in difesa, soprattutto se dovesse partire Koulibaly. Il difensore senegalese si sa piace in Premier League e al Psg, si attende l’offerta che eventualmente il Napoli valuterà. Tra i nomi che sono nella lista del d.s. azzurro ci sono Vertonghen, Sarr, Kock e Karsdorp. Sul belga del Tottenham, c’è da dire che è al momento un parametro zero, ha 33 anni, quindi non proprio nella filosofia del club partenopeo, però è da tenere sempre in considerazione. Si segue il difensore del Nizza Sarr, senegalese come K2 e Karsdorp. Il giocatore della Roma, ora in prestito al Feyenoord, tornerà in giallorosso ed eventualmente se ne riparlerà quando si tornerà alla normalità. Piace anche il giocatore del Friburgo Kock, valutazione 20 milioni

La Redazione