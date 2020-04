Di Lorenzo: “Mi manca lo spogliatoio, ma dopo tutto sarà ancora più bello”

Gli allenamenti da casa, la situazione che vive il Paese, il calcio, la quarantena. Ne parla il difensore del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ai microfoni di Kiss Kiss Napoli “Sono a casa e per fortuna sto bene. La società si ha messo a disposizione tutti gli strumenti necessari per allenarci e tenerci in forma, ma è facile intuire che non è la stessa cosa. Dispiace pensare che lo stop ci sia stato nel nostro momento migliore, quello in cui stavano imparando ad eseguire le richieste del mister. Qualora si dovesse ripartire dovremmo essere bravi a riprendere da dove interrotto, anche se…Fare delle previsioni è un po’ difficile, sicuramente ci saranno tante partite da giocare, io penso che verrà presa la decisione migliore in modo da non compromettere nè questa stagione, nè la prossima. Quando ci sarà l’ok, vorrà dire che tutto questo sarà finito, all’ inizio della ripresa “sociale” servirà grande attenzione ma una volta passato questo virus torneremo a vivere tranquillamente. Parliamo di calcio…Ho imparato molto da ogni mio allenatori, ma se parliamo di Empoli, allora Andreazzoli mi ha dato tanto e saluto il presidente Corsi che mi saluta sempre affettuosamente. La mia quarantena, oltre gli allenamenti è fatta di videogiochi e serie tv. Oggi è uscita la nuova stagione della Casa di Carta, anche Narcos mi è piaciuta molto. Sono in contatto con la squadra ed il mister attraverso un gruppo, ma mi manca vivere lo spogliatoio. Ai tifosi dico di restare a casa, dopo sarà ancora più bello festeggiare tutti insieme allo stadio e tornare a tifare per il Napoli”.