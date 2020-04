De Luca: “Previsto il calo a fine aprile, pronto intervento da 500 milioni”

Il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, ha aggiornato, in diretta Facebook, i cittadini sulla situazione Coronavirus: gli interventi per le fasce deboli e il prossimo picco epidemiologico: “Abbiamo messo a punto un piano di investimenti imponenti, lo presenteremo domani, abbiamo aspettato che il Governo decidesse le misure nazionali. Ci saranno risorse finanziarie per almeno 500 milioni di euro. Interventi sulle politiche sociali, aiuti alle fasce deboli, a tutela delle donne ed un programma di sostegno a chi ha dovuto fronteggiare perdite importanti, credito agevolato alle imprese con misure anche sugli affitti delle case. Sostegno ai professionisti, alle aziende agricole. Faremo un lavoro di semplificazione burocratica. E’ un piano di grande complessità ne parleremo domani mattina e daremo una informazione più ampia possibile agli interessati: cittadini, imprese, cooperative, società. In merito alla questione sanitaria, l’epidemia sta rallentando al Nord anche se non cala il numero dei morti. Crescono i contagi al Sud, ma era prevedibile. In Campania abbiamo registrato la presenza di contagiati più giovani rispetto a quanto accaduto al Nord. La situazione è pesante, ma ricordo che la priorità è la vita delle persone: più siamo rigorosi, prima usciamo da questo calvario. Stringiamo i denti per altri dieci giorni perché altrimenti dobbiamo chiudere i bambini in casa a giugno e a luglio. Il pericolo è stato sventato. Il picco discendente in Campania è previsto per la fine di aprile. Abbiamo registrato dei rilassamenti imperdonabili. Abbiamo chiesto forze armate ulteriori per controllare il territorio. C’è una disinvoltura che fa paura”.