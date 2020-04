DAZN cambia il format e i palinsesti per ovviare all’emergenza

Per la stagione 2019-20 Sky e DAZN hanno acquistato i diritti della Serie A rispettivamente per 780 e 193 milioni. In attesa di capire cosa riserverà il futuro hanno rivoluzionato i palinsesti, cercando di abbinare i “momenti nostalgia” a format innovativi e piacevoli. La piattaforma streaming ha già lanciato “Dazn Homework” e “Dazn Calling” (l’evoluzione di Linea Diletta), entrando nelle case dei grandi sportivi e raccontando la quotidianità lontano dai campi con interviste intime e divertenti.

Nel frattempo, però, Dazn ha offerto ai clienti la possibilità di usufruire di un mese gratuito di visione. Quale? Lo sceglie l’abbonato, che ha un anno di tempo (fino al 30 aprile 2021) per usufruire della promozione, ma entro il 4 maggio 2020 deve attivare un codice. La procedura per bloccare la rata è descritta in una comunicazione che l’azienda sta inviando in queste ore a tutti, tramite mail. Fonte: CdS