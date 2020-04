Coronavirus – Finita la quarantena, Szczesny torna in Polonia

I calciatori azzurri hanno ricevuto il divieto categorico di lasciare Napoli. Altri, invece, soprattutto gli stranieri, stanno, attraverso accordi con le società di appartenenza, ritornando in patria. Ha scelto di tornare a casa anche Wojciech Szczesny. Il portiere della Juventus torna in Polonia. Si tratta dell’ ottavo calciatore bianconero che abbandona l’Italia. Il numero uno della Vecchia Signora ha terminato martedì scorso i quattordici giorni di quarantena imposti dalla società. Dopo essere risultato negativo al test, Szczesny ha deciso di lasciare l’Italia per raggiungere la propria famiglia in Polonia. Lo riporta “Il Corriere dello Sport”.