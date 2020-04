Chiariello:”Mai come oggi trovo tantissime notizie sul Napoli come se nulla fosse”

L’intervento di Umberto Chiariello a Radio Punto Nuovo:

“Se c’è una cosa divertente è che neppure la pandemia riesce a fermare gli operatori di mercato, mai come oggi trovo tantissime notizie sul Napoli come se nulla fosse. Qualcuno parla di sostituto Koulibaly, di sostituto a Callejon, siamo arrivati a 16 nomi per la fascia, se qualcuno si svegliasse soltanto adesso penserebbe che siamo in piena normalità”.