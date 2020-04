Alemao: “Scudetto delle 100 lire? Non sopporto quella monetina”

Le più famose 100 lire della storia del calcio italiano compiono 30 anni. Alemao: «Non sopporto quella monetina, quasi mi ricordano solo per quello in Italia. Non feci nessuna scena, non finsi, mi colpì in pieno in testa e rimediai un taglio. Rimasi a bordo campo dolorante. Bigon mi sostituì dopo pochi istanti, decise il medico che dovevo uscire, non io. Rifarei ogni cosa, non feci sceneggiate. Il Milan non ha mai mandato giù quello scudetto perso, ma è solo un alibi quel 2-0 a tavolino con l’Atalanta. Non lo persero per quella gara». Era l’8 aprile del 1990, la domenica delle Palme. Alemao ricorda ogni istante di quel giorno. E anche di quelli dopo. A breve l’intervista integrale rilasciata da Alemao a Il Mattino