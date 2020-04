Al Cotugno le mascherine donate da Fabio Cannavaro

Grazie alla Croce Rossa Italiana sono state consegnata ieri mattina al Cotugno le 30 mila mascherine FFP2 donate da Fabio Cannavaro e inviate direttamente dalla Cina. A riceverle, Paolo Monorchio, il presidente Cri Comitato di Napoli, Maurizio Di Mauro, direttore Generale AO dei Colli e Giovanni DeMasi, direttore amministrativo AO dei Colli. Cannavaro, che in questi giorni ha ripreso gli allenamenti con la sua squadra, Guangzhou Evergrande, prova così a far sentire la sua vicinanza alla sua città. All’opsedale dei Colli sono arrivate anche le mascherine del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli . Seicento 600 mascherine – 90 FFP1, 170 FFP2 e 350 di tipo chirurgico – frutto di beneficenza da parte dei Baschi Verdi di Napoli e delle Fiamme Gialle del Gruppo di Giugliano in Campania. «La Guardia di Finanza ci è stata particolarmente vicina sin dai primi giorni di questa emergenza e continua a dimostrarci la sua solidarietà donandoci dispositivi di protezione utilissimi» dichiara Maurizio di Mauro, direttore generale dell’Azienda Ospedaliera dei Colli. «A loro va la nostra gratitudine per quanto hanno fatto e per il servizio che quotidianamente svolgono sul territorio»

Il Mattino