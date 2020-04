Agente Hysaj: “Quando tutto questo finirà riprenderemo il discorso”

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb, Mario Giuffredi, l’agente di Hysaj, parla del futuro del suo assistito che non ha ancora rinnovato e sembra pronto a partite.

Con Hysaj avete anche affrontato l’argomento rinnovo con il Napoli? “Oggi non se ne parla. Quando si inizierà a vedere la luce allora riprenderemo i discorsi. Oggi non parlo né di soldi e né di contratti, gli unici discorsi che faccio con i miei giocatori sono relativi alla salute e a fargli capire che bisogna vivere con più genuinità. Tutto quello che sta succedendo a mio avviso è una punizione di Dio nei confronti dell’essere umano, siamo rinchiusi nelle case come i topi. Questo fa capire che dobbiamo vivere la nostra vita senza il chiodo fisso dell’arrivismo e dell’egoismo. Dobbiamo darci tutti una regolata, goderci le piccole cose e apprezzare la vita che è il dono più bello che Dio ci abbia potuto dare. Quando tutto sarà finito dovremo avere la bravura e l’intelligenza di ricordarci di questo periodo. Questa situazione ci farà capire come affrontare la vita. Così saremo una Nazione migliore