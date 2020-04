Vincenzo Spadafora (Min. Sport): “Il piano per provare a ripartire il mese di Maggio”

Le prossime settimane saranno decisive per lo Sport e in modo particolare il calcio, per trovare una data o il mese per ritornare all’attività agonistica. Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora fa il quadro della situazione. “Le prossime settimane saranno decisive per capire se dopo le festività si potrà ripartire a livello agonistico e Maggio potrebbe essere il mese giusto. Dovremo capire se ci saranno le condizioni mediche e al tempo sportive per ritornare ad allenarsi e a seguire all’attività agonistica. Bisognerà fare tutti sacrifici nei prossimi giorni, per non rendere vano gli sforzi fatti da noi Istituzioni e dalla comunità scientifica, ancora troppo alti i numeri dei morti per ritornare alla vita di tutti i giorni. Solo dopo le festività potremo avere un quadro generale della situazione e agire di conseguenza”.

La Redazione