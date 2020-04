Taglio stipendi, il Napoli aspetta una decisone

La mensilità di febbraio Napoli l’ha erogata ai calciatori ed ai dirigenti, e ora sul taglio stipendi resta in stand-by. Gli azzurri aspettano un accordo tra l’associazione calciatori e la Lega. Nell’edizione odierna del Corriere dello Sport si legge, che domani è prevista un’assemblea straordinaria per decidere la situazione che va risolta al più presto. Il Napoli è in attesa per capire come comportarsi.