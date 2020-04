Chiariello: “Cellino, Cairo e soci, vergogna, vergogna, vergogna”

Umberto Chiariello ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo durante la trasmissione Punto Nuovo Sport Show: “Vergogna, vergogna, vergogna. A Nyon 55 federazioni in conferenza premono per concludere i campionati e la federazione europea dà il mandate per capire come. In Serie A ci sono una decina di presidenti che remano contro – per interessi – contro le altre federazioni. E’ il momento di coalizzarsi tutti per arrivare a concludere una stagione come e quando si potrà: base di ragionamento condiviso da tutti. Cellino, Cairo e soci, vergogna, vergogna, vergogna”.