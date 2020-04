Attenzione a Milik. Perché l’eventuale addio dell’attaccante polacco (piace al Milan e in Spagna) influenzerà anche le decisioni di Mertens. Come è noto, il belga aveva trovato l’accordo totale per il prolungamento con De Laurentiis prima della crisi economica dovuta all’emergenza sanitaria. Ma non è escluso che, dopo lo stop dei campionati, le cifre possano cambiare. Fonte: Ilmattino.it