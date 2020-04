Milik ai saluti: le sue richieste eccessive per la società

E’ ormai chiaro che il rapporto tra Milik ed il Napoli sia ai titoli di coda. Pare che l’attaccante polacco, con contratto in scadenza nel 2021, abbia già informato il club della sua volontà di non continuare in azzurro. D’altra parte, le richieste del numero 99 durante la contrattazione per il rinnovo sono apparse onerose alla società che ha risposto con un perentorio no. “Milik ha deciso di lasciare il Napoli, avendo prospettato una richiesta-choc per il rinnovo (5 milioni a stagione ed una clausola rescissoria da massimo 50 milioni) e sarà messo in vendita al miglior offerente”, scrive Tuttosport. Il centravanti dirà presto addio e in tanto il club tra la suggestione Cavani e il pallino Immobile, il club azzurro guarda già al prossimo futuro.