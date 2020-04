Mertens, rinnovo e record, tutto congelato

Il Napoli, come tutto lo sport del resto, continua a restare in casa, nell’attesa di tornare al campo, ovviamente con il benestare dei medici e del Governo. Nel frattempo c’è anche il discorso rinnovi per il club partenopeo di De Lauentiis, uno su tutti, quello di Dries Mertens. Il calciatore belga, ovviamente prosegue gli allenamenti tra le mura di casa, questo fino al periodo di Pasqua e Pasquetta, ma c’è anche il discorso del prolungamento del contratto. Il primo Marzo l’incontro con il presidente andò bene, come riporta il CdS, nel senso si sono fatti passi in avanti, ma servono altri aggiornamenti, che al momento non si possono fare a causa del Coronavirus. Manca un gol per superare Hamsik ed entrare nella storia del club e manca poco per il rinnovo. Entrambi congelati, ma tutti e due ad un passo, nel frattempo si corre.

La Redazione