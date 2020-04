Insidia “inglese” per la rivelazione Di Lorenzo

Prima con Ancelotti e a seguire con Gattuso, hanno scoperto la forza e l’intraprendenza di Giovanni Di Lorenzo, nativo di Lucca ed ex Empoli. Il laterale destro, è risultato a tutti gli effetti la rivelazione della stagione azzurra, non solo in fase di spinta, ma anche perchè può ricoprire più ruoli. Per un mese Di Lorenzo ha giocato da difensore centrale e con discreti risultati. A Liverpool invece al posto di Callejon, come laterale di spinta, risultato, prova eccellente contro i “reds”. Infine già due gol in campionato contro Juventus e Torino. Il suo contratto scadrà nel 2024, ma è già sul taccuino del Manchester United, però De Laurentiis lo considera incedibile, anzi si parla di rinnovo, una volta passata la pandemia Covid-19, incontro con il suo agente Giuffredi per toccare l’argomento con mano.

La Redazione