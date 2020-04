Il Coronavirus frena l’ufficialità del rinnovo di Mertens

Nell’incontro sul lungomare tra Dries Mertens ed il presidente De Laurentiis si era trovato l’accordo sul rinnovo, ma poi la trattativa si è interrotta sul più bello a causa dell’emergenza sanitaria. L’edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che servirà un ulteriore incontro per formalizzare l’accordo fino al 2022. Non resta che attendere la situazione, con il Napoli che con la sua proposta ha convinto Dries a restare, poi la frenata ma per motivi che non hanno a che fare con il calcio.