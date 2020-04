Secondo le pagine odierne del Corriere dello Sport, c’è anche il discorso di Hysaj per quanto riguarda il rinnovo del contratto. Il suo agente Mario Giuffredi nelle scorse settimane aveva accennato ad un prolungamento del suo assistito, per poi essere ceduto in estate. L’ex Empoli gioca a destra come Di Lorenzo e visto anche il ritorno di Malcuit, teme di non trovare spazio. Hysaj quindi ha deciso di non accettare di rinnovare e quindi al prossimo mercato sarà addio.

La Redazione